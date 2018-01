Met Tonny Alberti langs het Amsterdam van vader Willy

Drankje

De route duurt - afhankelijk van het aantal vragen - 1,5 à 2 uur en wordt twee zondagen per maand georganiseerd, in de ochtend en in de middag. De aanmeldingen stromen binnen.



"Ik had het niet verwacht, eerst wilde ik het maar één keer per maand doen, maar nu zijn we al verdubbeld en denken we er zelfs over de wandelroute drie keer per maand te organiseren."



De eerstvolgende wandeling - op 14 januari - zit al vol, voor zondag 4 februari, 25 februari en 11 maart zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Er is plek voor 12 personen per keer en de kosten bedragen €25 per persoon. "Aan het eind doen we nog een drankje, dat zit er bij in."