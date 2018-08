Met een 80 jaar oud biertje op zoek naar de Amsterdamse stout

Onlangs zijn in de inventaris van een supermarkt in Stavoren, die al in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn deur sloot, twee oude flesjes met het Amsterdamse bier gevonden. Het design van de vergeelde etiketten doet vermoeden dat het bier nog ouder is: waarschijnlijk uit de jaren dertig, in ieder geval van voor de Tweede Wereldoorlog. Zou het nog te drinken zijn?



Bij Poesiat & Kater, de brouwerij in Oost die is voortgekomen uit een succesvolle poging om Van Vollenhoven's Extra Stout weer op de markt te brengen, werden de flesjes vrijdag geopend.



Azijn

De inhoud van een van de flesjes smaakt naar azijn en is echt niet meer goed, maar tot verrassing van brouwer Julián Álvarez klinkt bij het openen van het andere flesje het geluid dat bij ieder biertje klinkt: ontsnappend koolzuur.