Melkweg vertoont docu Buying the Band op groot scherm

De docu over hoe de Amsterdamse vastgoedmiljonair Jan 't Hoen met een flinke zak geld probeert de band van Herman Brood nieuw leven in te blazen, werd vorige week plotsklaps een hit.



Buying the Band lag jarenlang ongezien in een la omdat geen enkele omroep er brood in zag. Toen muzikanten 'm via een illegale link massaal dolenthousiast doorstuurden, besloot muziekplatform 3voor12 van de Vpro de film toch maar aan te kopen en online te zetten. Met veel lovende reacties als gevolg.



In gesprek

Tv-presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij - die de film net als velen al ver voordat ie officieel te zien was doorgestuurd kregen - gaan voor en na de vertoning in gesprek met regisseur Teus van Sintmaartensdijk. Ook Douwe Bob is er een van de avonden bij.



Het evenement begint om 20.30 uur en is gratis. Wel van te voren aanmelden via cinema@melkweg.nl.