Meet and greet met Black Eyed Peas in Vondel CS

De sessies vinden plaats tussen 14.00 en 17.00 uur en kunnen worden bijgewoond door 250 fans, zo laat het pr-management van de band weten.



Wat die fans kunnen verwachten: een ontmoeting met de bandleden, luisteren naar nummers van het zevende album Masters of the Sun van de Black Eyed Peas en een signeersessie.



Tour

The Black Eyed Peas, bestaand uit rappers Will.i.am, Apl.de.ap en Taboo, waren bijna tien jaar geleden voor het laatst op een tour die ook Nederland aandeed. de band scoorde hits met nummers als Where Is The Love?, Don't Phunk With My Heart en My Humps. Destijds behoorde zangeres Fergie ook tot de hiphopformatie, maar zij maakt sinds 2017 geen deel meer uit van de groep.



Voor het concert in de Afas Live zijn nog kaarten beschikbaar.



Meet the Black Eyed Peas

dinsdag 13 november

14.00-17.00 uur, VondelCS