Máxima woont première The Color Purple op NDSM-werf bij

The Color Purple vertelt de levensverhalen van drie zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika in de jaren dertig.



Hoofdpersoon Celia wordt door haar vader misbruikt en op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Door mishandeling, armoede en racisme beschikt ze over weinig gevoel voor eigenwaarde, tot ze bevriend raakt met een zangeres die haar laat geloven in haar eigen kracht.



Pop-uptheater

De hoofdrol in de Nederlandse versie van de hitmusical is voor het jonge talent Naomi van der Linden. Andere acteurs zijn onder andere Ana Milva Gomes, Kenneth Herdigein en Edwin Jonker. De regie is in handen van Koen van Dijk.



The Color Purple wordt opgevoerd in een pop-uptheater in de loods op het NDSM-terrein, met plek voor bijna vijfhonderd bezoekers. De musical is tot en met 14 mei te zien.



