Matthias Schoenaerts en Thomas Vinterberg op Paff

Q&A's met de makers

Op Paff kun je niet alleen de beste nieuwe films zien, je kunt er bij sommige voorstellingen na afloop ook over praten met de makers. Dit is het schema van de Q&A's.



11 oktober:

- Thomas Vinterberg over Kursk: 17.45 in Studio K en 18.50 uur in het Ketelhuis.



12 oktober:

- Pernille Fisher Christensen over Becoming Astrid, 16.30 uur, Cinecenter.

- Mindaugas Survilla over The Ancient Woods, 18.45 uur, Ketelhuis.

- Pernille Fisher Christensen over Becoming Astrid, 19.00 uur, FC Hyena.

- Talkshow in Het Ketelhuis met Sebastian Koch (Werk Ohne Autor), Pernille Fisher Christensen (Becoming Astrid) en Finbarr Wilbrink (Cinema Brewers), 19.30-20.30 uur in de foyer van Het Ketelhuis.

- Rolf van Eijk en Steve Wall over My Foolish Heart, 21.45 uur, Studio K.



13 oktober:

- Johan Timmers, Aiko Beemsterboer en Noa Farinum over Vechtmeisje, 16.45 uur, FC Hyena.

- Rolf van Eijk en Steve Wall over My Foolish Heart, 17.15 uur, Ketelhuis.

- Johan Timmers over Vechtmeisje, 19.15 uur, Ketelhuis.

- Piet Kroon over Heinz, 21.15 en 21.30 uur, Ketelhuis



14 oktober:

- Rolf van Eijk en Steve Wall over My Foolish Heart, 11.00 uur, Cinecenter.

- Mindaugas Survilla over The Ancient Woods, 14.15 uur, Ketelhuis.

- Felix van Groeningen is bij alle vertoningen van de afsluitende film Beautiful Boy aanwezig voor een inleiding, en in het Ketelhuis voor een Q&A na afloop.