Matjesdisco viert jubileum: 'Iedereen houdt van verkleden'

Jubileum

Ondanks de successen was het even stil rond het feest. De laatste editie was in 2016. "Na een jaar of zeven was de lol er voor onszelf wel een beetje van af. We zijn er nooit mee gestopt, maar organiseerden wel minder feesten."



Tot nu. "We bestaan dit jaar tien jaar en hadden er allemaal weer zin in." Schmetz en mede-organisator Eline de Jong zijn van plan het verkleedfeest in ieder geval weer een keer per jaar te organiseren.



Vrijdag 30 november is het jubileumfeest. Als vanouds in OT301 en als vanouds met een surprise-act. Op de line-up staan veel oudgedienden. "We werken veel met dezelfde dj's, het maakt het publiek namelijk niets uit. Ze weten gewoon wat ze willen horen: MC Hammer, Whitney Houston, de Party Animals, die nummers komen ook allemaal voorbij. Maar de surprise-act? Dat blijft een verrassing. Laat het je maar gewoon overkomen."



Matjesdisco - 10 jarig bestaan

Waar: OT301, Overtoom 301

Dresscode: 80's, 90's, madness

Tijd: 21.00 uur

Tickets: €8,59



Inspiratie voor een outfut opdoen? Zo zag men er de voorgaande edities uit: