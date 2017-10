Martin Garrix weer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld

Duister en industrieel debuut

Hoewel ze al bijna twee decennia in het dj-vak zit, besloot de Duitse Paula Temple er een paar jaar mee te kappen. Ze vond de trends in de dancescene op dat moment niet zo.



In 2013 haalde ze haar draaitafels weer van stal omdat er een harde experimentele vorm van techno - met artiesten als Blawan en Surgeon als gelijkgestemden - de kop weer op stak. Dat was meer haar smaak.



Tel daarbij op dat ze met technoheld Jeff Mills heeft samengewerkt en je weet dat ze het hardere experimentele niet schuwt. Inmiddels is ze een graag geziene gast in befaamde Berlijnse clubs als Berghain en Tresor.



Deze zomer draaide ze op het Awakenings Festival maar in de Gashouder was ze nog niet te zien. Ze kleunt er tijdens haar debuut stevig in. Deze Awakenings bij day kwam wat moeilijk op gang maar bij Temple merk je daar niks meer van.



Ze draait techno zoals het bedoeld is. Hard, duister en industrieel. Daarvoor maakte ook de 57-jarige Danny Tenaglia zijn debuut. De New Yorker werkte eerder met grote namen als Janet Jackson, maar was door vliegangst de laatste jaren weinig in Europa te zien. Samen met Nicole Moudaber krijgt hij de zaal los, voordat Temple het overnam. (VS)