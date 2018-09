Marlene Dumas maakt schilderij van Romana Vrede

De actrice wordt vereeuwigd omdat zij in 2017 de Theo d'Or gewonnen heeft. Het portret wordt gemaakt in opdracht van de Stichting Oeuvre Jan van der Vossen.



De Stichting laat sinds 2005 alle winnaars van de VSCD toneelprijzen Louis en Theo d'Or portretteren door gerenommeerde kunstenaars.



De schilderijen hangen in de Stadsschouwburg Amsterdam. Ook het portret van Vrede komt hier over een paar maanden te hangen. De actrice won de prijs voor haar rol van Susan in de voorstelling Race van het Nationale Theater.



