Marlayne Sahupala presenteert Eurovision in Concert

Marlayne vertegenwoordigde Nederland in 1999 op het Eurovisiesongfestival met haar nummer One Good Reason. Eurovision in Concert vindt in 2019 op 6 april plaats, opnieuw in Afas Live in Amsterdam. De kaartverkoop begint vrijdag. Marlayne wordt bijgestaan door songfestivalvedette Cornald Maas.



Concert

Het evenement trekt jaarlijks honderden songfestivalliefhebbers uit heel Europa. Tijdens het concert maakt steevast een groot deel van de artiesten die tijdens het komende Eurovisiesongfestival optreden hun opwachting. Het is voor veel bezoekers de kans om hun favorieten voor het eerst live in actie te zien. Daarnaast zijn er gastoptredens van bekende oud-deelnemers.



Eurovision in Concert

Zaterdag 6 april (20.00)

Afas Live