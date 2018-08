Marker Waddeneiland gaat open voor publiek

In 2016 werd gestart met de aanleg van eilanden in het Markermeer. Door de inpoldering van het IJsselmeer en de afscheiding tussen het Marker- en IJsselmeer vormde zich een steeds dikkere slibdeken in het water. De eilandjes zouden het slib filteren en zorgen voor meer stroming, en dus betere leefomstandigheden voor flora en fauna.



De wadden zijn beschermd natuurgebied, maar één eiland is vanaf september vrij te bezoeken. Je moet je dan wel via een app aanmelden voor een aanlegplek. Voor dagjesbezoekers is een speciaal haventje gebouwd, waarvandaan gewandeld kan worden.



Vogelspotten

Op het nieuwe eiland is twaalf kilometer aan wandelpaden aangelegd, er zijn vogelhutten en een uitkijktoren, voor wie wil vogelspotten of gewoon genieten van het uitzicht. Zonnebaden met een meegebracht picknickmandje mag volgens Natuurmonumenten ook.



Om te vieren dat het eiland publiekelijk toegankelijk wordt, vaart vanaf Lelystad een veerboot heen en weer op zaterdag 8 en zondag 9 september, zodat ook mensen zonder zeilboot kunnen kennismaken met het nieuwe stukje Nederland.



Openingsweekend Markerwadden

Zaterdag 8 en zondag 9 september (10.00-17.00) €19.50

Bataviahaven, Lelystad