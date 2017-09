Marker Wadden dit weekend te bezoeken

In het weekend vaart elke dag een veerboot vanuit de haven van Lelystad naar de gloednieuwe eilandjes in aanleg. Daar zijn gidsen aanwezig die je over het project vertellen, en de nieuwe natuur en vogels, die het nieuwe natuurgebied al massaal hebben ontdekt.



Door de inpoldering van het IJsselmeer en de afscheiding tussen het Marker- en IJsselmeer zijn er nauwelijks natuurlijke oevers in het gebied, waardoor er geen slib afgezet kan worden.



Dit heeft negatieve gevolgen voor het gebied: er vormt zich een steeds dikkere slibdeken in het water, wat invloed heeft op het bodemleven, vissen en schelpdieren in het Markermeer. De vijf wadden moeten het slib in het Markermeer gaan filteren en op die manier een natuurlijke omgeving voor bedreigde planten en dieren gaan vormen. Vandaar dat het normaal gesproken ook voor het publiek is gesloten.



Bezoekers moeten zich wel even aanmelden. Ook met een eigen boot mag je aanmeren, als je vantevoren een mail stuurt naar expeditie@markerwadden.nl, onder vermelding van de datum dat je wilt komen, de naam van je boot, het aantal opvarenden en de contactgegevens van de schipper.



