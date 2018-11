Maria Callas als hologram in uitverkocht Carré

De belangstelling voor de kaarten voor het hologramconcert was meteen groot, ondanks de prijzen vanaf 76,50 euro.



In werkelijkheid trad 'La Divina', bekend om haar herkenbare dramatische manier van zingen, maar twee keer in Nederland op: in 1959 en 1973. Ook nu wordt ze begeleid door een echt orkest.



"Fans zullen het ene moment haar ongetemde passie voelen en het volgende moment haar beklemmende kwetsbaarheid, dit alles met een ongekende zelfverzekerdheid en adembenemende sierlijkheid," belooft Carré.



Documentaire

Callas (1923-1977) blijft maar in de belangstelling staan. De nieuwe documentaire Maria By Callas, met onbekende video's en foto's, werd dit jaar met succes in omloop gebracht.



De Nel Theaterproducties komt in het theaterseizoen 2019-2020 met een Nederlandse muziektheaterproductie over de spraakmakende en ingewikkelde relatie tussen Callas, reder Aristoteles Onassis en president Kennedy's weduwe Jackie Kennedy.