Marco Borsato staat twee keer in Carré

De 51-jarige zanger kijkt uit naar de concerten in het koninklijk theater aan de Amstel. "Carré is een indrukwekkende zaal met een prachtige, bijzondere historie. Nationale en internationale grootheden uit de wereld van circus, variété, poëzie en muziek hebben in Carré hun grootste triomfen gevierd. Carré heeft karakter en straalt warmte en allure uit. Het doet me dan ook veel plezier om hier weer te mogen optreden. Een bijzonder warm thuis voor mij en mijn publiek."



Dit voorjaar geeft Borsato met zijn clubtour 'Thuis' 23 concerten in acht zalen. De tour begint op 6 april in MartiniPlaza Groningen en eindigt op 29 mei in TivoliVredenburg in Utrecht.



