Marco Borsato sluit clubtour af met vijf shows in Carré

Marco Borsato staat vanaf dinsdag vijf keer in Koninklijk Theater Carré, waar hij zestien jaar geleden voor het laatst optrad.



"Carré is een indrukwekkende zaal met een prachtige, bijzondere historie," zei Borsato eerder over het theater waar hij deze week zijn clubtour Thuis afsluit. "Carré heeft karakter en straalt warmte en allure uit. Het doet me dan ook veel plezier om hier weer te mogen optreden. Een bijzonder warm thuis voor mij en mijn publiek."



Borsato stond in 2002 voor het laatst in Carré, toen deed hij het koninklijke theater aan met zijn Onderweg-tour. Deze week staat hij er vier keer; dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.



War Child

Ook op 5 december staat de zanger in Amsterdam op de planken, dan geeft hij een bijzonder concert voor War Child. De zanger is dit jaar twintig jaar ambassadeur van de liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor oorlogskinderen. Dat jubileum viert hij met een extra concert in Carré, de opbrengst van de avond gaat naar War Child.



"Ik deed een belofte aan al die kinderen: dat ik op elke zeepkist zou klimmen om hun verhaal hier in Nederland te vertellen. Dat doe ik ook weer op 5 december. Ik voel mij inmiddels meer ambassadeur dan zanger, want van War Child word ik nog blijer dan van zingen."