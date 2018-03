Mantrazangeres Snatam Kaur in de RAI: 'Ze zingt hemels'

Wat is mantramuziek precies?

"Dat is een goede vraag. Het stamt uit het Aramees, het Sanskriet; uit de contreien in de buurt van India. Het idee is dat woorden een bepaalde kracht hebben en dat je die herhaalt. Heel melodieus, maar niet te vergelijken met westerse muziek. Snatam heeft er een goede stem voor, ze zingt werkelijk hemels. En ze speelt er ­harmonium bij."



Bent u Snatams grootste fan?

"Nou, een van haar grootste fans. Er zijn mensen die idolaat van haar zijn. Ik niet. Ik haal haar naar Amsterdam, ik werk zogezegd met haar."



Stijgt men op van mantramuziek?

"Je zou het bijna denken, en heel even voelt het ook wel zo. Snatam leidt je naar binnen, want vrede ­begint in jezelf. Ze neemt je mee naar je hart, dat geeft een enorm goed ­gevoel. Iedereen voelt zich lekker ­tijdens haar optredens."



Ik lees over warmte, intimiteit, heerlijkheid, koestering en yoga, en dat allemaal in de RAI?

"Jazeker, in het auditorium van de RAI. Een knus, klein theatertje kan zo veel mensen gewoon niet aan."



Snatam is wereldberoemd? En ­komen er vanavond eigenlijk alleen maar ­hippies?

"Ach, wereldberoemd, wat is dat? Dat is toch voor iedereen anders. Er zijn nu 1000 kaarten verkocht, dus het loopt goed, ik verwacht ongeveer 1200 mensen. En nee, er komen niet alleen maar hippies. Het is voor alle rangen en standen, voor alle gezindten, maar natuurlijk komen er mensen uit de alternatieve hoek, en yoga-beoefenaars. Ik wil de spirituele wereld toegankelijk maken, en dat lukt, want Jort Kelder komt ook."