Maarten Spanjer: een anekdotemachine met pretogen

Wat première Rot op met die geraniums!

Waar Schouwburg Amstelveen, Stadsplein

Wie Maarten Spanjer, Rudy Bennett, Arno Smit, Specs Hildebrand, Alan McLachlan, P.P. Everts

Wanneer zaterdag 13 oktober, 20.00 tot 22.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans zag een merchandisetafel vol oude rockers en babysokjes met Beatlesmotief

Als je vroeger je bord niet leegat, had je de oorlog niet meegemaakt. De zesdaagse werkweek, een kunstgebit als huwelijkscadeau, de leesportefeuille bij de kapper en roken was nog gezond.



Spanjer vertelt over de 'strafpater' die met hem stoeide en buurvrouw Helder die op gezette tijden door de dunne wanden 'O Karel, wat doe je met me? (3x)' schreeuwde. "Was dit nou wat volwassenen bedoelden met: vragen naar de bekende weg?"



Ook mooi: Bennett was het voorprogramma van de Stones in het Kurhaus. Toen de stoelen door de lucht vlogen, verstopte de vrouw van organisator Paul Acket zich snel op het toilet, om de envelop met de gage te beschermen.



Die was 750 gulden.



Hoogtepunt is de volle zaal grijsaards die staand meeklappen en -zingen met Born to Be Wild. De toekomst is echt aan die partij van Henk Krol.



Op de terugweg sta ik op station Bijlmer naast drie Duitsers. Een Turks jongetje van een jaar of vijf, zes zwaait een oranje sjaal voor hun gezichten.



"Drie nuuullllll, drie nuuulllllllll."



Duitsers jennen: een fraai en hoopvol staaltje integratie.



