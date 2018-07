Maak je eigen afrodisiacum op Weekend van de Wetenschap

Wat doet een forensisch arts?

Van Baantjer tot CSI: altijd komt er wel een forensisch arts in beeld die vertelt waaraan een slachtoffer is overleden. Maar gaat het ook zo in de praktijk? En is het wel zo'n spannend beroep als we allemaal denken? Dat vertelt prof. dr. Udo Reijnders.

GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100

Zondag 7 oktober, 10.15-11.00 uur en 11.30-12.15 uur

