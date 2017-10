Luxebeurs Masters of LXRY krijgt '21-sterrenrestaurant'

Samen hebben ze 21 Michelinsterren, waardoor de horecagelegenheid op de beurs de naam M21 krijgt.



Organisator Yves Gijrath maakte dit donderdag bekend in aanloop naar de zestiende editie van de Masters of LXRY, de vroegere Miljonair Fair. Jacob Jan Boerma van driesterrenrestaurant De Leest heeft de leiding over M21.



Hij staat elke avond in de keuken en krijgt afwisselend steun van onder anderen Onno Kokmeijer van Ciel Bleu in Hotel Okura Amsterdam, Erik van Loo van Parkheuvel in Rotterdam, Soenil Bahadoer van De Lindehof in Nuenen en Nick Bril van The Jane in Antwerpen.



Juwelen en boten

Op Masters of LXRY, van 7 tot en met 11 december in de RAI, is dit jaar een recordaantal van meer dan vierhonderd deelnemers te vinden. De beurs omvat bijna 40.000 vierkante meter en biedt de nieuwste trends op het gebied van luxueuze auto's, horloges, juwelen, kunst, boten, interieur, vastgoed, lifestyle en design. De organisatie verwacht ruim 50.000 bezoekers. Volgens Gijrath stijgt de vraag naar luxe producten.



De beurs staat dit jaar in het teken van design, met onder meer een grote expositie die de bezoekers vertelt over vijftig jaar Nederlands topdesign.