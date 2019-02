Luxe 'urbanclub' Blue Ivy opent op Amstelstraat

Op de Amstelstraat is een nieuwe club geopend. Blue Ivy is een nachtclub die zich zal richten op het luxe segment. Eigenaar Sander de Klerk: "Het moet de vijfsterrenclub van Amsterdam worden, inclusief cocktails op een servetje."



Blue Ivy is volgens De Klerk vernoemd naar de blauwe inrichting en een blaadje in het logo, maar de naam doet natuurlijk vooral denken aan het kind van Beyoncé en Jay-Z. De Klerk: "Dat is ook wel goed, want we zijn een urban club."



Handgranaat

Blue Ivy zit op de plek waar voorheen Abe zat, de club die moest sluiten nadat er vier keer op de deur werd geschoten en later een handgranaat voor de deur was gevonden. De Klerk, die in de beginjaren ook bij Abe werkte, geeft aan dat dit verleden geen bezwaar was daar Blue Ivy te beginnen.