Lunchen bij Café Pontsteiger met uitzicht over het IJ

Het imposante Pontsteigergebouw in de Houthavens is een negentig meter hoog nieuw landmark aan het IJ. De luxueuze appartementen bovenin zijn net zo imposant als het gebouw zelf en alleen weggelegd voor de rijken der aarde.



Weids uitzich

Gelukkig is de benedenverdieping toegankelijk voor iedereen. Daar is namelijk Café Pontsteiger gevestigd, onderdeel van Hotel Pontsteiger. Het café bestaat voor het grootste gedeelte uit ramen, waarmee je een weids uitzicht hebt over het water. Aan de raamkant is over de gehele lengte een tafel met stopcontacten.