Lowlander Beer brouwt bier van onze Amsterdamse kerstbomen

Je bent overrompeld?

"Ja, we zijn 24 uur geleden met de actie begonnen en nu worden er al 25 kerstbomen per uur aangemeld, ik ben er beduusd van. Dat moeten we in goede banen leiden, want voor het brouwen hebben we 600 kilo naalden nodig, dat zijn honderd tot tweehonderd bomen."



Van gebruikte kerstbomen bier brouwen, hoe kom je erop?

"Ons motto is 'against the grain', tegen de stroom in, en dit jaar brouwden we een witte IPA. Het werd een fris en licht winterbier met sparrennaalden en jeneverbessen, dus geen zwaar bier zoals veel andere brouwerijen maken. Het scoort fantastisch."



Maar hoe kwam je erop?

"Ik loop hard, en na kerst zie ik dan op weg naar het Westerpark enorm veel kerstbomen afgedankt op straat liggen. Eerst is die boom je beste vriend, je koopt 'm, tuigt 'm op, kijkt er liefdevol naar, legt er cadeaus onder en dan gooi je 'm zomaar weg? Ik dacht daarover na en zag 'm ineens als een natuurlijk ingrediënt."



Welke bomen eindigen in het bier?

We gebruiken niet alleen huis-, tuin- en keukenbomen, we krijgen ook de

bomen uit de Hortus Botanicus en de grote boom van de Rai."



Wie gaat de 600 kilo naalden van de blauwsparren rissen?

"Wij, het Lowlander-team zelf, met hulp van The Holy Kauw, vrienden van ons die ook de rest van de bomen gaan hergebruiken voor een vijfgangendinertje."



De hele kerstboom wordt opgedronken en opgegeten?

"Jazeker. Wat we niet gebruiken om te brouwen, wordt gebruikt voor onze Tree to Table Botanical Brewkitchen-pop-up-diners."



Bier drinken van je eigen boom? Tot 6 januari kun je je kerstboom opgeven. Hij wordt opgehaald, maar je moet hem wel zelf aftuigen.