Londense opera en ballet live in de bios

Voordeel van het bekijken van de opera- of balletvoorstellingen in de bioscoop is dat de camera's de zangers en dansers dichterbij halen dan hoe je ze in het theater zou zien.



Dit jaar wordt een serie van vijf opera's en zes balletten wereldwijd uitgezonden. Deelnemende bioscopen in Amsterdam zijn The Movies en de Filmhallen. In heel Nederland zenden 59 bioscopen de liveregistraties uit.



Klassiekers

De aftrap is op 15 oktober, met het ballet Mayerling, een klassieker in het repertoire van het Royal Ballet. Andere klassiekers die in de bioscoop te zien zijn, zijn Faust, Romeo en Juliet, De Notenkraker en La Traviata (met Plácido Domingo).