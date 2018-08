Lil' Kleine opent 'hysterisch' feestcafé bij Leidseplein

'Ik vind het wel een toepasselijke naam. Lam, als in dronken, dus 't Lammetje. Je mag niet nuchter naar binnen,' grapte Jorrick Scholten, beter bekend als Lil' Kleine, in RTL Boulevard.



Hij opent het café - dat zo'n 140 vierkante meter groot is en ruimte biedt aan 225 gasten - samen met horecaondernemers Leon en Darwin Poppes, mede-eigenaren van onder andere de Escape, de Kroon en Van Rijn.



Hysterisch bruin café

Een (Zandvoort-)chique club wordt het allerminst. "Het wordt een bruin café met hysterische discoverlichting," vertelt pr-medewerker Fabienne Bouland. Ook de muziek sluit daarbij aan: denk aan Hazes en Snollebollekes. 'Mijn eigen muziek draai ik voor de Buma/Stemra,' aldus de rapper.



Of je Scholten ook achter de bar zal aantreffen? "Ik denk vaker aan de bar," lacht Bouland, "maar hij zal vast wel eens een biertje komen tappen."



Openingsfeest

De opening wordt uiteraard groots gevierd, al is nog niet bekend wanneer. Bouland: "Half september gaan we open, dan is het nog even warmdraaien dus ik verwacht dat we de opening eind september, begin oktober groots vieren."