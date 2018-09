Lijkschouwen en bloedprikken op Weekend van de Wetenschap

Onderzoeksintellingen, laboratoria en musea openen op dit weekend de deuren voor een kijkje achter de schermen.



Zo kun je in het Antoni van Leeuwenhoek op zaterdag speeddaten met specialisten en ze algemene vragen over behandelingen stellen. Er is ook een persoonlijke theatervoorstelling van een actrice die te horen kreeg dat ze drager is van het borstkankergen. En je kunt leren prikken of endoscopisch 'opereren'.



Forensisch onderzoek

Bij de GGD Amsterdam, waar de meeste Amsterdammers alleen komen als ze een inenting nodig hebben of ziek zijn, beleef je in dit weekend leukere dingen. Zo vertelt een forensische arts hoe een lijkschouw eraan toegaat, en kun je meeoden aan de 'Bactemon game'. Hierbij was je je handen voor een magische spiegel, waarna je met een handscanner kunt testen wat er is achtergebleven.