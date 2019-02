Lidewij de Koekkoek: 'Ik kan me nog steeds niet hechten in Haarlem'

Eerste keer in Amsterdam

"Mijn geboortedag. Ik ben een geboren Amsterdammer. Mijn ouders, mijn broertje en ik woonde de eerste vijf jaar van mijn leven in bij mijn oma en opa in een appartement in De Pijp. Daarna zijn we naar Buitenveldert verhuisd en hebben in het buitenland gewoond. Mijn broer en ik wilden terug naar Amsterdam, maar mijn ouders durfden dat niet aan met twee tieners, toen zijn we naar Gouda gegaan.