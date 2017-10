Liam Gallagher geeft concert in Afas Live

Het concert is onderdeel van de tournee rondom het eerste solo-album van de voormalig Oasis-zanger. Op het album, genaamd As You Were, staan onder andere de nummers Wall of Glass en For What It's Worth.



Liam Gallagher en zijn broer Noel maakten met Oasis furore in de jaren negentig met de albums Definitely Maybe en (What's the Story) Morning Glory?, die laatste met de wereldhit Wonderwall. Nadat de broers ruzie kregen en Oasis uit elkaar viel, begon Liam met de band Beady Eye. Dit is zijn eerste solotournee.



Onlangs werd bekend dat ook Noel Gallagher volgend jaar naar Nederland komt. De zanger en gitarist staat met zijn High Flying Birds op 19 april eveneens in Afas Live.



De kaartverkoop voor het concert van Liam Gallagher in maart start op vrijdag 20 oktober.