Lever je kerstboom in en krijg een reep Tony's Chocolonely

2. Inleveren bij de gemeente

Liever in één keer klaar zijn? Breng dan je kerstboom naar één van de zes afvalpunten in de stad. Doe je dat op zaterdag 4 of zondag 5 januari bij het afvalpunt Henk Sneevlietweg in Nieuw-West dan krijg je een reep Tony's Chocolonely van de gemeente cadeau. Zolang de voorraad strekt.



3. Doneer je kerstboom voor een biertje

Lowlander Beer gaat bier brouwen van oude kerstbomen in Amsterdam. Tot 6 januari kun je je kerstboom opgeven. Je boom wordt dan op afspraak opgehaald. In ruil ontvang je als het klaar is een flesje kerstbier.



De gemeente vraagt mensen met klem de kerstbomen helemaal af te tuigen - dus óók het engelenhaar moet eraf, en het kruis. De bomen worden namelijk duurzaam verwerkt tot compost of er wordt groene energie mee opgewekt.