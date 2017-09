Levenswerk Salomon voor het eerst te zien

Het museum stelt vanaf 20 oktober bijna achthonderd gouaches van de Duits-joodse kunstenares tentoon, om het honderdste geboortejaar van Salomon te markeren.



Charlotte Salomon maakte haar beroemde geschilderde muziektheaterstuk in Zuid-Frankrijk, waar zij als joodse vluchteling enige jaren verbleef. In 1947 werd het kunstwerk daar aangetroffen door haar ouders, die het in 1971 schonken aan het Joods Historisch Museum. Sindsdien zijn delen van het werk te zien geweest in musea over de hele wereld.



Salomon ontvluchtte na de Kristallnacht in 1938 de jodenvervolging in Berlijn en trok in bij haar eerder gevluchte grootouders in Zuid-Frankrijk. In 1943, getrouwd met een medevluchteling en vijf maanden zwanger, werd ze naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord. Ze was 26 jaar.