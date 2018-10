Levensgevaarlijk spul, die sake

Wat World Sake Day

Waar Izakaya, Albert Cuypstraat

Wie Simon Hofstra, Michiel Dekker, Albert van Beeck Calkoen,

Merrith van den Bosch, Giomar Vrolijk

Wanneer maandag 1 oktober, 17.00 tot 19.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans wil een World Poestanootjes Day

Hofstra vertelt dat die levens voor levels staan. Het zijn cursussen die hij geeft.

Een wat teleurstellende antwoord, maar ik vraag toch verder.



Level 1 is een basiscursus van één dag. Level 3 is voor echte professionals, vier intensieve studiedagen. Dan ben je sake expert. En daarna ga je op voor samurai?



Hofstra: "Nee, dat moet je vergelijken met Ridder van Oranje, al wil ik het ook weer niet zo groot ­maken. Het is een eretitel, die ik heb gekregen in Japan."



We beginnen met de hapjes. Eerst een bodempje, dan de tasting.



Dat klinkt verstandig. Beef tataki, ­gefrituurde blokjes sushirijst met tonijntartaar, tempura van mais, het blijft maar komen. Er kan langzaam wel weer een saketini in. Zo'n Japanse feestdag moet je eren.



We krijgen allemaal een schaal met ijs en daarin zes glaasjes of kommetjes. We moeten er vier ­kiezen. Hofstra: "In Japan is het uitzoeken van de cup een sport."



We krijgen eerst een warme en een koude. Ik begin met de koude.

Intussen vertelt Hofstra dat sake zo divers is als wijn.