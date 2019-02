Leven van Rembrandt gevierd met festival in Jodenbreestraat

In de Jodenbreestraat in Amsterdam, de plek waar de zeventiende-eeuwse kunstschilder bijna twintig jaar woonde en werkte, vinden van 12.00 tot 21.00 uur allerlei activiteiten plaats. Museum het Rembrandthuis, dat nu op deze plek zit, organiseert het feestje in het kader van het landelijke themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw.



Het is dit jaar precies 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Dit wordt herdacht met onder meer speciale exposities in diverse musea. Prinses Beatrix opende het themajaar woensdag in het Mauritshuis in Den Haag.



Gouden lijsten

Het Rembrandt Festival is gratis toegankelijk. In de straat hangen tientallen gouden lijsten met in totaal 350 bijzondere inzichten en weetjes over de beroemde schilder.



Verder zorgen de volgens het museum "creatieve en veelbelovende talenten van nu'' voor diverse optredens. Bezoekers kunnen zelf ook aan de slag, bijvoorbeeld door mee te schilderen aan een replica van De Nachtwacht.



's Avonds zendt de NOS een speciaal programma over de opening van het Rembrandtjaar uit vanaf het festival.



