Leuk hoor, die veganistische kebab. Maar droog is het wel

Waar bestellen we?

Kebabi: een vegan dönertent. De bedenker is bovendien oprichter van Vegan Junk Food Bar, waar ik vaak eet. Tijd om uit te vinden of Kebabi net zo'n succes is.



Plantaardige shoarma, hoe zit dat?

Döner kebab wordt normaliter gemaakt van kip, kalf of lamsvlees, maar bij Kebabi maken ze 'm van soja. Deze gekruide vleesvervanger, geserveerd op een huisgemaakte pita met salade, hummus, sriracha en knoflooksaus, is online wel drie euro duurder dan in de zaak.



Er staat vast nog meer op de kaart.

Zeker: kapsalon, wafelfriet, salade, hummusbitterballen, 'gewone' bitterballen, kipnuggets, kaasloempia's en baklava. Bij de laatste vier staat niet of ze plantaardig zijn, maar het lijkt me van wel, gezien de pay-off van deze tent ('100% Vegan'). Tip: zet het er dan bij.



Tijd om te kiezen!

Omdat het broodje döner al best groot lijkt, doe ik er als bijgerecht alleen wafelfriet (met keuze uit mayo of ketchup) à €4,95 bij. Niet goedkoop, maar aangezien het met de gefrituurde aardappelproducten van broertje VJFB wel snor zit, moet dit een goede keuze zijn.