Lekker buiten eten: 6 uitstekende restaurants met een terras

Breda (8,5)

Dit restaurant op de Singel wordt gerund door drie jongens die ook restaurant Daalder en Guts & Glory onder hun vleugels hebben. Hoewel er voor vegetariërs niets te eten is, was Hiske Versprille erg te spreken over het restaurant. In haar recensie noemt ze het restaurant gastvrij; alles is er tot in de puntjes geregeld. En het terras? Dat zit, reuze aangenaam, aan de gracht.



