Legendarische Paradiso-posters uit jaren 70 geëxposeerd

Van 1972 tot 1983 werkte Kaye, in de jaren zeventig overgewaaid uit Londen, letterlijk dag en nacht voor Paradiso.



Zijn drukpers, werktafel, stoel en wat hij verder nodig had, stonden in de kelder van de concertzaal. Dat was zijn territorium, waar het rook naar giftige verf, verfverdunner en sigaretten.



Terwijl boven zijn hoofd optredens van Blondie, Dexter Gordon, The Stranglers en The Jam klonken, ontwierp Kaye zijn affiches. Overdag ging hij met een rol affiches onder zijn arm de stad in, waar hij zijn werk bij een reeks vaste adressen sleet.



Hondje Lady

Kaye wist precies waar mensen kwamen die geïnteresseerd waren in concerten in Paradiso. Hij was een bekende verschijning in de stad, vergezeld van zijn trouwe hond Lady.