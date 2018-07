Leading Ladies in het zonnetje, altijd goed

Op de binnenplaats van The Grand speelt een bigband, een 21-koppige. Er is een champagne-, oester- én kaviaar­bar.



"Ik wilde iets niet-Nederlands," zegt organisator François-Léon Van der Velden. "In zo'n entourage ga je toch geen dj zetten?"



Het zijn de Leading Ladies Awards, de eerste. Van der Velden wil dit internationaal uitrollen.



Eerst deze maar. Er zijn drie categorieën. Daar ga ik straks vast alles over horen.



Volgens de buienradar houden we het droog. Ik ken hier schrik­barend veel mensen. Ergens ver weg trapt België af tegen Frankrijk.



Op het menu van het walking dinner staan tijgergarnalen, brochettes met wasabimayo en geroosterde canette. Bij dat eendje zit kroepoek. Ook is er een photobooth. Dan heb je al met al je best gedaan, als organisatie.



Lieke van Lexmond is de host. "We willen vrouwen in het zonnetje zetten, altijd goed om te doen."



Daar valt weinig tot niets tegenin te brengen natuurlijk.