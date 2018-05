Lauryn Hill geeft concert in Afas Live eind dit jaar

Het optreden is onderdeel van haar wereldtournee, waar tien Europese showdata aan zijn toegevoegd.



Met de tour viert de Amerikaanse zangeres het twintigjarig bestaan van haar geroemde debuut- en solo-album The Miseducation of Lauryn Hill. Momenteel toert de ex-Fugees zangeres langs podia in de Verenigde Staten, de Europese tour begint op 18 november in Brussel.



Fonds

Een deel van de kaartverkoopopbrengst gaat naar het Miss Lauryn Hill Fonds, dat bijdraagt aan de ondersteuning van onderwijs, gezondheid, landbouw, technologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontwikkelingsinitiatieven over de hele wereld.



De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam start op vrijdag 25 mei.