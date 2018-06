Langste tokkelbaan primeur op Mysteryland

Bezoekers kunnen daarmee in tweetallen een afdaling maken van ruim 400 meter, met een snelheid van 70 kilometer per uur.



De constructie bevat 17.000 kilo staal en 1,2 kilometer staalkabel. Commercieel directeur Martijn van Daalen noemt het de langste zipline van alle festivals in Europa. "Er is veel tijd in gestoken om deze primeur in Europa mogelijk te maken. Wij kunnen niet wachten om eind augustus de eerste bezoekers naar beneden te zien suizen van onze iconische piramide,'' zegt Van Daalen.



Roulettespel

Om Europa's langste tokkelbaan te kunnen te kunnen ontwikkelen werkt Mysteryland samen met Holland Casino. Het casinobedrijf organiseert een levend roulettespel en verloot vanaf juli duoritten in combinatie met festivaltickets.



''De opbrengst van de attractie gaat geheel naar de Maarten van der Weijden Foundation, ten behoeve van kankeronderzoek," zegt Daniël van Dijkman, marketingdirecteur van Holland Casino.



In het weekend van 24, 25 en 26 augustus komen meer dan 100.000 bezoekers naar het festivalterrein. Voor de komende editie zijn de tickets voor zaterdag inmiddels uitverkocht.