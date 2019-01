Langoustinefrikandel bij de Febo: hier komen werelden samen

Er staat een karretje met Ketel One Vodka. Zeg jongens, maak de kachel niet met me aan, hè. Kunnen jullie geen klok­kijken?



Naast de klassieke vakjes met grillburger, rundvleeskroket en kaassoufflé zit komende week een ­nieuwe rij: limited edition langoustinefrikandel, vijf euro.



De accordeonist speelt best hard.



Een meisje komt met een dienblad vol bekers. Ik hoop op koffie, wat naïef is.



"Wil je ook een Ketel One Vodkamilkshake?" vraagt ze, alsof het ­allemaal normaal is.



Er is geen ontkomen aan en ik zuig aan een rietje.



Karistus, dit is ook om tien uur 's avonds nog een stevige mix.



Op gaat hij toch.



Het woord is aan de chef. Van Coevorden: "Waarom de Febo? Ik ben hier om de hoek geboren en ik ben een ongelooflijke snackliefhebber. Er wordt altijd lachend over gedaan en snacks zijn in de ­culinaire scene het laagste, maar de passie bij Febo is ongekend. Het grote publiek begrijpt dat niet. En nu ga ik frituren."