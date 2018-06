Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar bij Zaanse Schans

Dat maakten de gemeente Zaanstad en de NTR vrijdag bekend.



Op zaterdag 17 november vaart de Goedheiligman met zijn Pieten Zaanstad binnen. Burgemeester Jan Hamming verwelkomt hem in het historische dorp Zaandijk. Daarna begeeft de Sint zich te paard naar de Zaanse Schans. Vanuit Spanje laat de Sint weten uit te kijken naar de intocht in Zaanstad.



De NTR doet live verslag van de intocht. Op maandag 12 november begint het Sinterklaasjournaal.



Aanmeldingen

De NTR had begin maart geklaagd dat geen enkele gemeente zich had gemeld voor de intocht. Daarna werd de omroep juist "overstelpt met aanmeldingen."



De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Dokkum. Twee bussen met actievoerders van de groep Kick Out Zwarte Piet werden op de snelweg A7 bij Joure tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. De politie stuurde daarna de bussen met demonstranten terug.