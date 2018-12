Lamlendig op de bank? Niet met deze 9 weekendtips

Het grote karaoke kerstfeest

Warm je stembanden maar alvast op, want op vrijdag 21 december opent Duke of Tokyo alle booths voor een speciale kersteditie. Reserveren is niet nodig, koop een kaartje, zing je schor en laat je verrassen in de Mario Kart Booth of Willy's Party Secret Booth Party. De dresscode is feestelijk: van kersttrui tot glitterjurk.

Vrijdag 21 december (21.00-05.00) €15

Duke of Tokyo