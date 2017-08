Ladies of Soul geven extra show in Ziggo Dome

Dat maakte hun woordvoerder donderdag bekend.



Ladies of Soul bestaat uit Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer, Berget Lewis en hun gastartiesten.



Met de 2018-editie vieren de vrouwen het vijfjarig bestaan van het gezelschap. "Elk jaar blijven er nummers over die de setlist niet halen en die op ons wensenlijstje blijven staan," stelt Rombley. "Voor Ladies of Soul 2018 liggen er dus al heel veel gekke nummers op ons te wachten."



Een van de special guests is Trijntje Oosterhuis. Zij maakte in het verleden vast deel uit van de groep, maar doet dit jaar zelf een tournee met een Nederlandstalig programma.



De kaartverkoop voor het extra concert gaat 4 september van start.



