Lab111 zendt keuzefilm Van der Laan alsnog uit

Eberhard van der Laan had zijn oog op Mississippi Burning (1988) laten vallen maar de VPRO kon die 'wegens omstandigheden' niet aankopen. Het bleef daarom tijdens de uitzending bij twee fragmenten.



Omdat Lab111 de burgemeester wil eren, zorgt de Amsterdamse bioscoop voor een eenmalige vertoning van Mississippi Burning. "Zondagavond waren wij allen getuigen van één van de mooiste uitzendingen uit de geschiedenis van Zomergasten," zegt Tobias de Jong, directeur van Lab111. Om alsnog aan Van der Laans wens te kunnen voldoen, draait de bioscoop op op vrijdag 11 augustus de film.



FBI-agenten

De film is losjes gebaseerd op een gebeurtenis in de zomer van 1964 toen drie leden van de burgerrechtenbeweging vermoord werden door leden van de Ku Klux Klan. In Mississippi Burning onderzoeken twee FBI-agenten de zaak, waarbij ze worden tegengewerkt door de lokale 'rednecks'.



De burgemeester wilde met de film van regisseur Alan Parker het dilemma aantonen. "Ik zeg als burgemeester: bestrijd onverdraagzaamheid nooit door zelf onverdraagzaam te zijn."



De opbrengsten van de vertoning gaan naar een goed doel dat zich sterk maakt voor verbroeding in Amsterdam-West, laat de bioscoop weten. En in één adem door: suggesties voor goede doelen van Van der Laan zelf zijn van harte welkom.



Mississippi Burning

Lab111, Arie Briemondstraat 111

Vrijdag 11 augustus 21.30 uur



