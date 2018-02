Lab111 organiseert ode aan Daniel Day-Lewis

De drievoudig Oscarwinnaar maakte vorige jaar bekend dat Phantom Thread, zijn nieuwste film, zijn laatste verschijning op het witte doek zal zijn. Ter gelegenheid van de release van deze film vertoont Lab111 meerdere malen vier van zijn beste bioscooptitels.



De eerste twee films zijn het integere homodrama My beautiful Laundrette (1985) - waarin Day-Lewis een ex-skinhead speelt die verliefd wordt op een Pakistaanse ondernemer - en The Last of the Mohicans (1992).



Daarnaast vertoont Lab111 het hartverscheurende In the Name of the Father (1993) - over een Ierse vader en zoon die ten onrechte gevangen worden gezet voor een bomaanslag - en There will be Blood (2007). Voor die laatste film ontving Day-Lewis een van zijn drie Oscars.



Kaarten zijn nu verkrijgbaar.