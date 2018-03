Lab111 organiseert filmfestival over talenten van de mens

In China schilderen behendige kunstenaars non-stop dezelfde Monet, Renoir en Van Gogh om de namaakschilderijen richten hun westerse klanten te sturen. Na honderd versies van hetzelfde schilderij kunnen ze de kleuren, toetsen en schaduwen dromen, maar ze gaan door. Want de vraag blijft. In de film China's Van Goghs, tijdens het Ambacht in Beeld Festival te zien, wordt het leven van deze schilders in beeld gebracht.



Een filmfestival over ambachten klinkt niet echt sexy, maar de programmeurs van de filmdagen hebben voor deze eerste editie een mooie selectie documentaires gemaakt, vol mensen met bijzondere, en soms geestige talenten. Zo is daar de film over een Peruaanse bruggenwever, een docu over een eigenzinnige parfumontwerper en werden Japanse koks gevolgd op hun zoektocht naar de perfecte ramen.



Alle films tijdens Ambacht in Beeld focussen op een bijzonder talent van een onderbelichte wereldburger, maar zelf talent ontwikkelen kan ook: experts geven workshops en masterclasses in verschillende disciplines.



Ambacht in Beeld Festival

18 t/m 22 maart

Lab111