Lab 111 toont complete oeuvre Wes Anderson

Dat doet het filmhuis ter ere van zijn nieuwste film: Isle of Dogs, de negende in de rij, vanaf 10 mei in de bioscoop te zien.



Een goed moment om eens terug te blikken op het gehele oeuvre van de 'eigenzinnige en stijlvolle' regisseur en scenarist, aldus de organisatie.



Van het in 1996 verschenen Bottle Rocket tot zijn laatste parel The Grand Budapest Hotel uit 2014 en alles daar tussen, te weten: Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic, The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox en Moonrise Kingdom.



Stuk voor stuk worden ze vier keer vertoond. Dat betekent: meer dan 50 uur Wes Anderson. Wil je weten wanneer precies? Kijk dan hier.