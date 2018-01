Laatste open dag Noord/Zuidlijn op 20 januari

Al elf keer mochten geïnteresseerden van de Noord/Zuidlijn vroegtijdig naar beneden voor een kijkje in de metrotunnels. Zaterdag 20 januari is de laatste kijkdag. Zes stations zijn voor de kijkdag geopend: Noorderpark, Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht, De Pijp en Europaplein.



In elk station is iets bijzonders te zien. In station Rokin is dat de kunst van Daniel Dewar en Grégory Gicquel, in station CS kun je je vergapen aan 'de kathedraal', en station Vijzelgracht heeft de langste roltrap van de Benelux.



De stations zijn open van 09.00 uur en 16.00 uur. Je kunt je hier inschrijven.