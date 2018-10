Laatste concert dj Hardwell via livestreams te volgen

Nile Rodgers voor ADE

Nile Rodgers komt weer naar ons land. De disco/funk-legende is van de partij tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), waar hij tijdens de conferentie spreekt over zijn carrière.



Ook Jean-Michel Jarre komt naar Amsterdam om over zijn carrière te vertellen, maakte de organisatie van het ADE donderdag bekend.



Rodgers is op donderdag 18 oktober in Amsterdam. 's Middags heeft hij het met artiestenmanager Marck Mercuriadis onder meer over de band van artiesten met hun manager. 's Avonds maakt Rodgers tijdens een ADE MusicTalks tijd voor vragen van het publiek.



Jarre is een dag later in Amsterdam. Hij vertelt vrijdagmiddag 19 oktober over de invloed van zijn muziek op de hedendaagse muziekcultuur.