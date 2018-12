Laat je wassen door vreemden in badhuis Rietveld Pavilion

We zijn benieuwd hoe mensen zich zullen gedragen in een gemeenschappelijke badplaats

Moet je een zwembroek aan?

"Dat hoeft niet. Je mag badkleding meenemen, maar het staat je ook vrij om met alleen een handdoek of naakt te baden."



Wat is het doel van het experiment?

"Wij hebben voor onze studie vergelijkbare proeven gedaan. We willen met dit experiment adresseren hoe weinig we anderen naakt zien, buiten het seksuele om. We zijn benieuwd hoe mensen zich zullen gedragen in een gemeenschappelijke badplaats."



Vrees je niet dat mensen het maar vies vinden of niet durven komen?

"Vooropstaat dat we een veilige omgeving creëren, waar mensen zich op hun gemak voelen. Verder proberen we zo min mogelijk verwachtingen te hebben. Je weet nooit hoeveel mensen er komen of hoe zij met elkaar omgaan in een nieuwe situatie. Dat maakt het juist interessant."