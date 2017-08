Laat je poedelnaakt beschilderen tijdens Bodypaint Day

Als het niet om aapjes kijken gaat, wat is dan het idee achter Bodypaint Day?

Baruch: "Het stimuleren van het bewustzijn. Het is een cliché, maar aan de binnenkant zijn we allemaal hetzelfde. Door het beschilderen van een lijf verandert het in een canvas, een kunstwerk. Mooie en lelijke lichamen bestaan niet meer: als canvas is iedereen mooi, ook als je geen ontzettend lekker wijf bent of ongelofelijk grote piemel hebt."



Waarom doen mensen mee?

"Omdat je er heel blij van wordt. Iedereen wordt van beschilderd worden heel vrolijk. Het is een soort trip zonder drugs. Het is lastig uit te leggen als je nog nooit hebt meegedaan. Een vorige editie deed een meisje met kanker mee. Ze had Bodypaint Day op haar 'bucket list' gezet. Ze was euforisch. Het is lastig uit te leggen, maar het heeft iets te maken met de bewustwording dat onder het huidje iedereen hetzelfde is. Eigenlijk moet je meedoen om te voelen wat ik probeer te beschrijven."