Laat je pakketjes bezorgen in de OBA

Het bedrijf Parcls breidt uit met twee pick-uppoints in de bibliotheken in de Spaarndammerstraat en het Olympisch Kwartier. Daar kun je al je online bestellingen laten bezorgen en retourneren in plaats van op je eigen adres. Zo hoef je dus niet meer te wachten op een pakketje.



''Met de komst van de pick-uppoints zijn beide OBA-vestigingen langer open: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur kunnen bezoekers lenen, (digitaal) kranten en tijdschriften lezen of studeren, " aldus Ine van der Meer, sectormanager bij de OBA.



Proef

Parcls begon in 2017 in De Pijp en heeft ook al een vestiging in het centrum. De pick-uppoints in de OBA zullen in ieder geval een jaar open blijven. Bij succes wordt de proef verlengd en kunnen ook ander buurten gebruik gaan maken van dit soort pick-uppoints.